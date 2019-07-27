Галичина з висоти пташиного польоту: неймовірне відео
Медіа-проект Ukraїner опублікував дивовижне відео про Галичину, яким завершує цикл про історичні українські регіони з неба.
Саме такою цю частину України побачили автори відео під час експедиції.
Цікаво! Навколо світу за 280 днів: українець об'їхав усі континенти без жодного авіаперельоту
У ролику згадуються Свірзький та Олеський замки, міста Львів та Дрогобич, Тернопільський став, ведмежий притулок "Домажир", а також наскельна фортеця "Тустань".
Дивіться відео з експедиції Західною Україною:
А ще – інноваційний центр "Промприлад" на базі колишнього заводу в Івано-Франківську, креативний центр Fest Republic та центр митрополита Андрея Шептицького у Львові.
"На жаль, до цього відео потрапило далеко не все, тож чекайте на продовження у інших форматах", – наголосили в Ukraїner.