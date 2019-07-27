Галичина з висоти пташиного польоту: неймовірне відео

Медіа-проект Ukraїner опублікував дивовижне відео про Галичину, яким завершує цикл про історичні українські регіони з неба.

Саме такою цю частину України побачили автори відео під час експедиції.

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У ролику згадуються Свірзький та Олеський замки, міста Львів та Дрогобич, Тернопільський став, ведмежий притулок "Домажир", а також наскельна фортеця "Тустань".

Дивіться відео з експедиції Західною Україною:



А ще – інноваційний центр "Промприлад" на базі колишнього заводу в Івано-Франківську, креативний центр Fest Republic та центр митрополита Андрея Шептицького у Львові.

"На жаль, до цього відео потрапило далеко не все, тож чекайте на продовження у інших форматах", – наголосили в Ukraїner.