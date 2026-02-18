Укр Рус
24 Канал Новини України У ДКВС відповіли, чи був детектив НАБУ у "камері з неприємними сусідами"
18 лютого, 20:44
2

У ДКВС відповіли, чи був детектив НАБУ у "камері з неприємними сусідами"

Дарія Черниш
Основні тези
  • Державна кримінально-виконавча служба заперечила інформацію про перебування детектива НАБУ Магамедрасулова у камері з "неприємними сусідами".
  • Детектив перебував у камері один, з безперешкодним доступом правозахисних організацій, в Київському СІЗО.

Прокурор САП заявив про нібито вплив ексміністра юстиції Галущенка на вибір камери в СІЗО "з неприємними сусідами" для детектива НАБУ Магамедрасулова. Державна кримінально-виконавча служба заперечує цю заяву.

Про це повідомили в ДКВС.

Дивіться також Галущенко нібито погодив камеру в СІЗО з "неприємними сусідами" для детектива НАБУ

У якій камері перебував детектив НАБУ?

У ДКВС розповіли, що детектив перебував у Київському СІЗО з 22 липня до 3 грудня 2025 року. Він був у камері № 1 блоку, призначеного для колишніх і чинних співробітників правоохоронних органів і судів. А поширена інформація про нібито "надання камери з неприємними сусідами", мовляв, неправдива.

Весь цей час детектив перебував у камері один. Він знаходився у середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи,
– заявили в ДКВС.

У відомстві визнали, що більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах, потребують капітального ремонту або реконструкції. 

Зазначається, що умови утримання не відповідають повністю міжнародним пенітенціарним стандартам, але "навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію".

Що передувало цьому?

  • 17 лютого під час засідання суду, де обирали запобіжний захід ексміністру юстиції Герману Галущенку, прокурор САП зробив заяву. 

  • Він повідомив, що заступник тодішнього міністра Євген Пікалов нібито надіслав Галущенку повідомлення про прохання від СБУ: "Просять безплатну камеру з неприємними сусідами" для затриманого керівника підрозділу НАБУ.

  • Того ж дня Пікалов начебто надіслав фото камери, а Галущенко відповів "+".

  • Своєю чергою ексміністр заявив, що не було жодного упередженого ставлення до умов утримання Магамедрасулова.