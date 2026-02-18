У ДКВС відповіли, чи був детектив НАБУ у "камері з неприємними сусідами"
- Державна кримінально-виконавча служба заперечила інформацію про перебування детектива НАБУ Магамедрасулова у камері з "неприємними сусідами".
- Детектив перебував у камері один, з безперешкодним доступом правозахисних організацій, в Київському СІЗО.
Прокурор САП заявив про нібито вплив ексміністра юстиції Галущенка на вибір камери в СІЗО "з неприємними сусідами" для детектива НАБУ Магамедрасулова. Державна кримінально-виконавча служба заперечує цю заяву.
Про це повідомили в ДКВС.
У якій камері перебував детектив НАБУ?
У ДКВС розповіли, що детектив перебував у Київському СІЗО з 22 липня до 3 грудня 2025 року. Він був у камері № 1 блоку, призначеного для колишніх і чинних співробітників правоохоронних органів і судів. А поширена інформація про нібито "надання камери з неприємними сусідами", мовляв, неправдива.
Весь цей час детектив перебував у камері один. Він знаходився у середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи,
– заявили в ДКВС.
У відомстві визнали, що більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах, потребують капітального ремонту або реконструкції.
Зазначається, що умови утримання не відповідають повністю міжнародним пенітенціарним стандартам, але "навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію".
Що передувало цьому?
17 лютого під час засідання суду, де обирали запобіжний захід ексміністру юстиції Герману Галущенку, прокурор САП зробив заяву.
Він повідомив, що заступник тодішнього міністра Євген Пікалов нібито надіслав Галущенку повідомлення про прохання від СБУ: "Просять безплатну камеру з неприємними сусідами" для затриманого керівника підрозділу НАБУ.
Того ж дня Пікалов начебто надіслав фото камери, а Галущенко відповів "+".
Своєю чергою ексміністр заявив, що не було жодного упередженого ставлення до умов утримання Магамедрасулова.