Галущенко – все ж таки "Сигізмунд": НАБУ опублікувало нове викривальне відео в справі "Мідас"

Зранку 19 лютого НАБУ продовжило публікувати так звані плівки, які стосуються корупції у справі енергетики. Цього разу відео присвячене колишньому міністру енергетики, а потім юстиції Герману Галущенку.

Про це повідомили в телеграм-каналі НАБУ. Їхнє відео, яке триває близько 15 хвилин, має назву Операція "Мідас": Сигізмунд.

Що розповіли в НАБУ про Галущенка?

У відомстві не назвали безпосередньо прізвище Германа Галущенка, та дали зрозуміти, що це він.

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років),

– ідеться в ролику.

Ролик НАБУ про Галущенка: дивіться відео

В Національному антикорупційному бюро пояснили: ще в 2021 році на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) підозрювані зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного (тобто Галущенка – 24 Канал). З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця,

– деталізували в НАБУ.

За даними слідчих, доки Галущенко був на посаді міністра енергетики, через "Рокета", його довірену особу, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти – криптовалюту та "інвестування" у фонд.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби,

– підсумували в НАБУ.

Ексміністр був ключовим елементом у схемі "Шлагбаум". Ідеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами.

Зараз Галущенко під вартою

Цікаво, що правосуддя спершу ніби оминало колишнього посадовця – підозру, на відміну від його "колег", йому не вручали.

Та 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетину кордону.