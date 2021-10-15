"Га***н кінчений": у Запоріжжі водій маршрутки облаяв пільговика

У Запоріжжі водій нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Кермувальник навіть не намагався добирати слів, використавши брудну лайку.

Відео інциденту маршруті автобуса №69, згодом з'явилося у соціальних мережах. Судячи з ролика, шофер перебував не в урівноваженому емоційному стані.

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Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш, га***н, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед,

– лаявся водій.

Згодом він вдався до погроз, що зійде з маршруту, якщо пільговик не вийде з автобуса. На цьому шофер не зупинився та почав виганяти усіх пасажирів.

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