"Га***н кінчений": у Запоріжжі водій маршрутки облаяв пільговика
Джерело:"Это Запорожье"
У Запоріжжі водій нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Кермувальник навіть не намагався добирати слів, використавши брудну лайку.
Відео інциденту маршруті автобуса №69, згодом з'явилося у соціальних мережах. Судячи з ролика, шофер перебував не в урівноваженому емоційному стані.
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Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш, га***н, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед,
– лаявся водій.
Згодом він вдався до погроз, що зійде з маршруту, якщо пільговик не вийде з автобуса. На цьому шофер не зупинився та почав виганяти усіх пасажирів.
У Запоріжжі водій маршрутки облаяв пільговика: дивіться відео
Інциденти у громадському транспорті: що відомо
- У Харкові водій трамваю зупинився, щоб вийти на перекур. Він стояв і розмовляв із товаришем, поки пасажири чекали на продовження руху.
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