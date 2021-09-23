Ганебна ситуація: чому фармацевтичні гіганти відповідають за смерті людей від COVID-19

В Україні повністю вакциновані проти COVID-19 лише близько 5 мільйонів людей. Статистика могла бути значно кращою, якби українці й українки охочіше вакцинувалися.

Адже бодай останнім часом щеплення стало доступнішим для більшої частини людей. Утім ситуація із доступом до вакцини у деяких країнах світу значно гірша.

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Днями Amnesty International оприлюднила новий звіт, що демонструє, як провідні виробники вакцини проти COVID-19 розпалюють безпрецедентну кризу у галузі прав людини.

Відмовилися брати участь в ініціативах шляхом збільшення глобальних постачань вакцин:

AstraZeneca;

BioNTech;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Novavax;

Pfizer

Усі ці компанії категорично проти того, аби відмовитися від інтелектуальної власності на свої вакцини і поділитися технологіями виробництв. Не є пріоритетом для них і і постачання вакцин у бідні країни.

Ситуація з вакцинацією у світі

Лише вдумайтеся, про що мовиться у статистиці. У ​​країнах із низьким рівнем доходу повністю вакциновані менш, як 1% людей проти 55% вакцинованих – у багатих країнах.

У деяких бідних державах вакцину не отримали навіть медичні працівники й люди у групі ризику.

З майже 6 мільярдів введених доз в усьому світі, менше пів відсотка отримали країни з низьким рівнем доходу. Тоді як на багаті країни і ті, що мають дохід вищий за середній, припало аж 80% доз.



Компанії накопичують вакцини не для бідних держав / Фото Unsplash

Попри заклики розставити пріоритети і співпрацювати з COVAX Facility, тобто міжнародним інструментом задля справедливого глобального розподілу вакцин, деякі компанії продовжували накопичувати запаси вакцини для держав, які сьогодні вже мають їх у наявності.

Постачання препаратів у бідні країни

Що ви скажете на такі дані? Наприклад, Pfizer і BioNTech на цю мить поставили в одну Швецію в 9 разів більше вакцин, ніж в усі країни з низьким рівнем доходу разом. Moderna ще не доставила жодної дози вакцини в бідну країну.

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А Johnson & Johnson хоч і розробила єдину у світі одноразову вакцину, яка продається за собівартістю, однак вона не виконає більшу частину своїх зобов'язань перед COVAX і Африканським союзом до 2022 року.

На тлі цієї кричущої нерівності BioNTech, Moderna і Pfizer мають намір до кінця 2022 року заробити 130 мільярдів доларів США.

Попри те, що більша частина компаній отримують мільярди доларів державного фінансування та передзамовлення, розробники вакцин:

монополізували інтелектуальну власність;

заблокували передачу технологій;

агресивно протестували проти заходів, які б розширили глобальне виробництво цих вакцин.

Їхня бездіяльність завдала шкоди правам людини, яку зазнали мільярди людей, що досі не мають доступу до рятівної вакцини від COVID-19.

Єдиний вихід із кризи – вакцинація

Вакцинація – це наш єдиний вихід із кризи. Мав би настати час привітати розробників вакцин як героїв. Замість цього фармкомпанії цілеспрямовано блокували передачу технологій з розробки вакцини і наділяли привілеями багаті держави.

Це призвело до абсолютно ганебної ситуації для людей, яким не поталанило народитися у Західній Європі чи Північній Америці.

Вакцини проти COVID-19 повинні бути легкодоступними для всіх. Зробити це реальністю – справа урядів і фармацевтичних компаній. Amnesty International закликає держави зробити медичні послуги і ліки доступними, прийнятними і хорошої якості для всіх.



Єдиний вихід із кризи – вакцинація / Фото Unspash

Уряди повинні ухвалити закони й політики, які гарантуватимуть роботу фармкомпаній відповідно до стандартів прав людини Amnesty International звернулася до кожної компанії перед публікацією звіту. Відповіли 5 компаній – AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech і Johnson&Johnson.

Компанії визнають важливість справедливого і рівноправного розподілу, особливо в країнах з низьким рівнем доходів, але всі компанії не змогли задовольнити ці сподівання та виконати свої зобов'язання в галузі прав людини.

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На тлі такої безпрецедентної кризи з вакцинами у світі наша з вами задача – не нехтувати порадами держави, за можливості вакцинуватися самим й допомогти це зробити своїм родичам. Вакцинація – наша зброя і єдино правильний вихід побороти пандемію.