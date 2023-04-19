У мережі пишуть, що Ганну Герман помітили в Іспанії

У мережі опублікували фото жінки, яка дуже схожа на колишню соратницю президента-втікача Віктора Януковича. Ймовірно, Ганна Герман перебуває в Іспанії.

Блогер з Маріуполя написав 15 квітня, що екссоратницю Януковича помітили в іспанському місті Бенідорм, яке є одним із найзнаменитіших курортів узбережжя Коста-Бланки.

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Що відомо про ймовірне перебування Герман

Цікаво, чому Ганна Герман зараз не в Тюмені чи Ростові, де її колишній шеф, а в іспанськоу Бенідормі?

– написав блогер.



Ганна Герман може перебували в Іспанії / Фото з телеграму nezloyproger

Люди не добирають слів, коментуючи ймовірну поїздку Герман / Скриншоти з телеграму

Новинського помітили в Цюриху

Наразі немає підтверджень, які б свідчили, що на фото саме Ганна Герман. Адже видно жінку, яка візуально схожа на Герман.

У найбільшій російській православній церкві Цюриха 2 квітня служив Вадим Новинський. Служба відбувалась у "Храмі Воскресения Христова" РПЦ в центрі Цюриха. Цю церкву у 2002 році освячував голова російської православної церкви Кіріло (Гундяєв).

Варто зазначити, що довкола церкви висять українські прапори та портрет Зеленського. Сам Новинський журналістам розповів, що зараз ніде не живе. Мовляв, у Швейцарію приїхав з Німеччини. Детальніше про Новинського – читайте тут.