Три конкретні вимоги: Зеленський окреслив гарантії, без яких Росія нападе знову

Володимир Зеленський переконаний, що Росія може знову прийти з війною в Україну після її завершення. Щоб запобігти російському реваншу, від західних партнерів очікують чіткі гарантії безпеки.

Про це повідомив президент України під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Яких гарантій потребує Україна?

За словами Володимира Зеленського, Україна має розуміти, наскільки швидко та що саме робитимуть партнери у разі нового нападу Росії.

Українська сторона запропонує драфт зі своїм баченням гарантій безпеки та чекатиме відповідь на нього від Заходу. Глава держави наголосив, що важливо не допустити "слабких місць та помилок".

Іншими важливими цілями є чітке фінансування українських Сил оборони та комплектація протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, Україна планує додати у перелік зброї засоби ППО, які показали свою ефективність на Близькому сході, в регіонах Перської затоки. Такого озброєння має бути достатня кількість.

Проте президент Зеленський не вірить, що російська армія не захоче знову атакувати Україну.

Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше,

– додав український лідер.

Гарантії безпеки: останні заяви