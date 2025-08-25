Володимир Зеленський 25 серпня на під час спілкування із журналістами розповів, від чого залежить припинення війни та яка основна мета безпекових гарантій. Він наголосив на важливості чіткого, юридично закріпленого договору.

Так, врегулювання конфлікту великою мірою залежить і від зусиль США. Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає 24 Канал.

Яка мета безпекових гарантій для України?

Президент Зеленський висловився щодо припинення війни, наголошуючи, що ключові питання стосуються моделі договору, в якій це може бути здійснено, а також тривалості такого рішення. Він підкреслив необхідність виділення достатнього часу для ретельної підготовки офіційного документа, який би юридично закріпив завершення війни.

Зверніть увагу! За словами Зеленського, цей договір має бути чітким, всебічно опрацьованим і враховувати всі аспекти, щоб уникнути будь-яких двозначностей чи прогалин у правовому полі.

Паралельно з підготовкою документа Зеленський акцентував на критичній потребі в надійних гарантіях безпеки, які б унеможливили відновлення агресії. Це необхідно для того, щоб забезпечити стабільний і тривалий мир. Президент зазначив, що певні напрацювання й технології для реалізації таких гарантій уже існують.

Одна з цілей цих гарантій – контролювати припинення вогню й знати, що Росія не повернеться знову з агресією,

– сказав президент України.

Крім того, Зеленський вказав, що низка країн уже висловила готовність виступити гарантами безпеки.

Президент України підкреслив, що успішне завершення війни значною мірою залежить від політичної волі Росії припинити агресію та йти на компроміси.

Водночас він наголосив на важливій ролі Сполучених Штатів, які мають достатній вплив, щоб чинити тиск на Росію – через санкції, дипломатичну ізоляцію чи інші інструменти, – якщо Кремль не робитиме кроків назустріч мирному врегулюванню.

Які гарантії може отримати Україна?