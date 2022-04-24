Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом

Зеленський обговорив з президентом Туреччини гарантії безпеки для України. Також спілкувались про переговорний процес.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 24 квітня.

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"Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових", – написав Зеленський.

Деталі розмови

За словами українського президента, він обговорив з Ердоганом узгодження на міжнародному рівні гарантій безпеки для України. Крім цього, Зеленський у розмові порушив питання обороноздатності.

Також мовилось про глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі,

– розповів Зеленський.

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