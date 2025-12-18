Варто розраховувати на це, – оглядач назвав, що може гарантувати безпеку України

Одним з ключових питань мирних переговорів є гарантії безпеки для України. Повідомляють, що сторони можуть домовитися про альтернативу вступу в НАТО, яка унеможливить подальшу агресію Росії.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що навіть членство в НАТО не є 100% гарантією безпеки. Не даремно зараз говорять про можливий напад Росії на Альянс.

Яка гарантія безпеки буде дієвою?

Всі, хто про це говорять, вважають, що членство в НАТО не означає безпеку. Попри це, оборонний Альянс наразі є найближчим до цього поняття і може зупинити противника від потенційного нападу.

Коли ми не говоримо про аналог 5 статті НАТО, то все впирається у добру волю сторін. Військова й економічна підтримка України є найважливішим внеском в її оборону, а головна гарантія безпеки – сильні Збройні Сили,

– наголосив Давид Шарп.

Тут мовиться також про мобілізацію ресурсів, правильну стратегію, бойову підготовку й сучасні засоби озброєння. Інша справа в тому, що лише наявність зброї не призведе до того, що противник відмовиться від нападу. Він може наважитися протистояти усім цим засобам, але навіть тоді вони відіграють важливу роль.

Коли мовиться про гарантії, то варто зважати на те, що у певній країні може змінитися влада. Тоді не можна вимагати від неї надання допомоги, якщо пріоритети політиків змінилися.

Загалом все впирається в обіцянки й тільки отримана допомога є важливою. Поки є надія, що ми її отримаємо, але нюанси можливі, тому треба максимально розраховувати на власні сили,

– наголосив ізраїльський військовий оглядач.

Все інше є лише бонусом, українці вже неодноразово могли в цьому переконатися впродовж всієї війни. Наші партнери не раз міняли позиції, обіцянки й рівень допомоги. Тому всі гарантії дуже відносні, насамперед треба покладатися на себе.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?