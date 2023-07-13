Обіцянки чи реальні гарантії: як сприймати домовленості України з країнами G7

Одним із головних досягнень на саміті НАТО у Вільнюсі було підписання декларації про гарантії безпеки для України. Вони є доволі багатообіцяльними, але не все так просто.

Гарантії безпеки розраховані на довгострокову підтримку України. Зараз же союзники більше зосереджені на допомозі, яка має безпосередній стосунок до поточного ведення бойових дій. Про це 24 Каналу розповів Ярослав Божко – голова центру політичних студій "Доктрина".

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Чи може Україна справді розраховувати на гарантії безпеки

На саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" підписали декларацію з гарантіями безпеки для України. Зокрема, пообіцяли переозброїти українську армію, включно навіть з флотом.

Слово "гарантії" щодо взаємодій із Заходом фігурує лише в українському сегменті. Це радше обіцянка спільних зусиль. І це не те що може бути предметом гарантування,

– зауважив Ярослав Божко.

Тобто Захід продовжуватиме нарощувати зусилля щодо переозброєння української армії, а процеси, які стосуються військово-морського флоту уже почались. Зокрема, з'являлись відео та інші матеріали про українські кораблі, які готуються в Туреччині та Великій Британії.

Однак варто зауважити, що це сторонні явища від екстрених поставок озброєння, які стосуються передусім поточного ведення бойових дій. Для цього Україні передали інші пакети військової допомоги.

"Довгострокова розбудова Збройних сил та флоту України вона також закладається, але це більш розтягнений в часі процес", – пояснив Божко.

Натомість зараз партнери зосереджені на нагальних потребах України. А вони пов'язані з війною, яку розв'язала Росія.

Ярослав Божко про гарантії безпеки від країн G7: дивитись відео

Україні надали гарантії безпеки: детальніше

Учасники саміту НАТО підписали спільну декларацію про підтримку України. Мовиться не лише про країни "Великої сімки". Приємним уточненням було, що до них можуть долучитися й інші країни.

Так, декларацію про гарантії безпеки підписали США, Німеччина, Японія, Франція, Канада, Італія, Велика Британія. А також Європейський Союз, Польща, Нідерланди та Румунія.

Гарантії безпеки зокрема передбачають: