Наративи по-новому: як у Кремлі відмовляють ЄС та США надавати гарантії безпеки Києву

Кремль намагається просунути нові наративи, щоб переконати США та Європу не надавати Україні гарантії безпеки. Для цього глава МЗС Росії Сергій Лавров знову залякав Захід і Київ третьою світовою.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Які нові заяви щодо гарантій зробили у Кремлі?

У інтерв'ю російському державному ЗМІ Russia Today голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив проти надання Україні гарантій безпеки від Заходу та Європи. Він прокоментував нещодавню публікацію видання Financial Times, у якій мовиться про можливу багаторівневу угоду між США, Європою та Україною. Російський дипломат назвав її "майже ультиматумом" для Росії та заявив, що Київ нібито може вдатись до провокацій, аби отримати підтримку Заходу та відновити бойові дії.

Крім того, Лавров відкинув ідею припинення вогню перед укладенням остаточної мирної угоди. Він стверджує, що Захід може використати цю паузу для додаткового озброєння України.

До слова, подібну позицію кремлівські чиновники висловлюють вже не вперше. Вже декілька місяців у Москві називають західні гарантії безпеки "неприйнятними", а присутність іноземних військ в Україні вважають "законними" російськими цілями.

Аналітики ISW переконані, Кремль шукає нові аргументи, аби переконати США та Європу не надавати Києву гарантій безпеки. Це відбувається на тлі наближення до підписання відповідної угоди.

Російські чиновники у своїх заявах 2 та 3 лютого лякають розв'язанням третьої світової війни та прямим конфліктом між ядерними державами, у разі присутності на території України іноземних військ.

За словами експертів, заява Лаврова 4 лютого про нібито атаку України під чужим прапором є черговою спробою Росії переконати США та Європу не надавати Києву гарантій безпеки.

Які гарантії безпеки пропонує для Києва Європа та США?