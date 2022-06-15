"Гарматний" джек-пот: на Сході львівські десантники завдали росіянам рекордних втрат

Українські захисники продовжують встановлювати нові рекорди на полі бою. Так, на східному напрямку артилерія 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ України знищила з десяток ворожої техніки.

Приємною новиною воїни Збройних Сил України поділилися у соцмережах. Частину техніки було знищено із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Читайте також Українські винищувачі здійснили авіанальоти на позиції росіян: ворогу завдали втрат

Яку ворожу техніку знищили українські десантники

У травні 2022 року, під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, здобули своєрідний рекорд. За дві доби наші воїни підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки – танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту, плавучий та бронетранспортер стандартної комплектації.

13 червня 2022 року десантники змогли покращити свій попередній результат. Так, лише за добу під час проведення загальної системи вогневого враження на Сході, артилерія 80 бригади знищила:

два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ),

9К57 "Ураган" калібру 220 міліметрів,

одну бойову транспортно заряджаючу машину до "Урагану",

один БТР,

бронеавтомобіль "Тигр",

дві вантажівки,

склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до "Урагану").

Крім того, протитанкові підрозділи 80 бригади, в той же день спалили ворожий танк і БМП. Відомо, що українці використовували протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

Десантники нагадали, що ще на початку російського вторгнення, інший підрозділ ЗСУ також знищив один комплекс РСЗВ 9К57 "Ураган". Експортна вартість реактивної системи становить приблизно 10 мільйонів доларів.

Актуальні втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 червня, лави "двохсотих" поповнили ще 250 російських військових. Загалом ЗСУ ліквідували 32 750 ворогів. Окрім цього, наші герої знищили:

1 440 танків,

3 528 бойових броньованих машин,

722 артилерійських систем,

230 РСЗВ,

97 засобів ППО,

213 літаків,

179 гелікоптерів,

591 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

129 крилатих ракет,

13 кораблів /катерів,

2485 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

55 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільші втрати у ворога – на Бахмутському, а також Сєвєродонецькому напрямках.

До теми – на Херсонщині знищили ворожий гвинтокрил: дивіться відео