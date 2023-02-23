Підриває довіру: "Голос Америки" звернувся до російської редакції через працівника-пропагандиста

У російській службі "Голосу Америки" працює колишній пропагандист Гаррі Княгницький. Через це працівники американського видання звернулися до російської редакції.

Про це журналісти повідомили 24 Каналу. В американському виданні занепокоєні тим, що взяття на роботу пропагандиста вплине на репутацію "Голосу Америки".

Важливо Російська служба "Голосу Америки" взяла на роботу пропагандиста НТВ

Працівники "Голосу Америки" звернулися до російської редакції

Як стало відомо, російська редакція нещодавно взяла на роботу декілька працівників, які мали репортажі з окупованих територій.

Попередня робота цих людей викликає сумніви щодо їхньої здатності виконувати роботу "Голосу Америки". З 2014 року, з моменту захоплення Росією Криму та війни на Донбасі, вони сприяли поширенню російської пропаганди та дезінформації. Це сприяло зусиллям Кремля та створило вороже ставлення до України та США у російському суспільстві, тому він міг стверджувати, що війна була єдиним виходом для Росії,

– заявили працівники видання.

Внесок цих пропагандистів у дезінформацію Кремля заклав основу для того, щоб Кремль виправдав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році та неправдиво паплюжив США. Американські журналісти вважають, що це також підриває довіру та редакційну репутацію російської служби "Голосу Америки".

"Репутація нашого бренду та журналістська чесність є важливими для нашої аудиторії, і вони занепокоєні бачити цих російських пропагандистів у команді російської служби "Голосу Америки". І якщо ці особи залишаться в команді, будь-якому пропагандисту стане зрозуміло, що вони будуть виправдані за необ’єктивне висвітлення", – наголосили у виданні.

Крім того, у нинішній складній обстановці через російське вторгнення в Україну присутність цих нових співробітників у команді створює додаткове навантаження на працівників, які виконують обов’язки редакційного нагляду.

Ми з повагою закликаємо "Голос Америки" врахувати ці фактори та вжити заходів, щоб захистити репутацію та цілісність служби та підтримати відданих співробітників "Голосу Америки" у виконанні своєї життєво важливої місії,

– додали американські журналісти.

Що відомо про роботу пропагандиста Княгницького