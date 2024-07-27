Гарріс склала короткий список кандидатів у віцепрезиденти: у ЗМІ розповіли, хто туди увійшов

Після того, як Джо Байден оголосив про свій вихід з президентської гонки, Камала Гарріс повідомила про свій намір балотуватися. У ЗМІ зазначають, що політикиня вже має короткий список кандидатів у віцепрезиденти.

Камала Гарріс, яка боротиметься за пост очільника США вже восени, має два тижні до 7 серпня, аби визначитися щодо кандидатури, яка обійме пост віцепризедента у разі її перемоги. Журналісти зазначають, що політикиня має короткий список із посадовців, яких вона хоче бачити своїми майбутніми заступниками.

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Хто стане віцепрезидентом Гарріс

Гарріс роздумує над трьома іменами: сенатора від Аризони Марка Келлі, губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро та губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Шапіро – політик і адвокат. Він є популярним губернатором найважливішого штату. Також він вмілий оратор, який вміє виступати у сільській місцевості.

Волз – колишній вчитель і член Національної гвардії армії. У ЗМІ пишуть, що він може зруйнувати надії Трампа зробити Міннесоту конкурентоспроможною.

Келлі – колишній астронавт NASA. Його називають одним із найкращих кандидатів у віцепрезиденти через унікальний досвід, позицію щодо контролю над зброєю та захисту прав мігрантів.

Сенатор Каліфорнії Лафонза Батлер, близький соратник Гарріс, назвала Келлі розумним і сказала, що він потрапив на державну службу "з усіх правильних причин". Також, за її словами, вибір Гарріс зводитиметься до того, які її стосунки, яку спільність і відданість вона відчуває з тим, кого обере".