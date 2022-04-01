З "гарячих точок" Донеччини евакуювали 284 людей

1 квітня 2022 , 20:01
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Джерело:

МВС України

У Донецькій області 1 квітня евакуювали 284 мирних мешканців. Людей вивезли у безпечніші місця.

Серед евакуйованих є 40 дітей. Також люди взяли з собою домашніх улюбленців.

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Звідки евакуювали населення

  • Вугледара,
  • Авдіївки,
  • Очеретиного,
  • Новогродівки.

Евакуація мешканців Донеччини / Фото МВС

 

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Автор: Софія Мінджоса