З "гарячих точок" Донеччини евакуювали 284 людей
1 квітня 2022 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У Донецькій області 1 квітня евакуювали 284 мирних мешканців. Людей вивезли у безпечніші місця.
Серед евакуйованих є 40 дітей. Також люди взяли з собою домашніх улюбленців.
Цікаво Скільки осіб вдалося евакуювати з Луганщини 1 квітня
Звідки евакуювали населення
- Вугледара,
- Авдіївки,
- Очеретиного,
- Новогродівки.
Евакуація мешканців Донеччини / Фото МВС
Це може вас зацікавити: скільки сирен звучали в Україні з початку війни: відео