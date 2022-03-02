Гатять без розбіру, страждають цивільні, – глава Луганської ОВА про нещадні обстріли
2 березня 2022 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував обстріли у Лисичанську та пошкодження місцевого пивного заводу. Гайдай зазначив, що завод не є стратегічним об'єктом – окупанти стріляють навмання.
Гайдай повідомив, що 1 людина загинула. Інформаії про постраждалих немає.
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Гатять без розбіру, куди влучать, страждають мирні. Починаємо розбирати завали,
– написав голова ОВА.
Відео підриву Лисичанського пивзаводу:
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