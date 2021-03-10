За 15 хвилин зникла ціла вулиця: Гаваї потерпають від повені – відео

Станом на середу, 10 березня, острів Мауї на Гаваях продовжує потерпати від повені. Місцеві жителі застрягли у власних будинках, як у пастці. Влада вже оголосила про евакуацію населення.

Упродовж декількох днів на Мауї (другому за величиною острові Гавайського архіпелагу) тривали зливи. Вода прорвала греблі і затопила будівлі. Пік негоди зафіксували у понеділок, 8 березня.

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Дощі не вщухають, це може лише погіршити ситуацію. Людям, які мешкають у низинах рік, рекомендують негайно залишити домівки. Для евакуйованих відкрили відразу 3 притулки.

Місцеві пожежники розповіли, що за останні дні до них надходять сотні дзвінків. Люди опиняються у пастці власних підтоплених будинків і просять про допомогу.

Очевидці розповіли: за 15 хвилин повінь знищила цілу вулицю.

Без світла залишилися приблизно 1500 осель.

Місцеві жителі згадують, що такої повені не бачили вже щонайменше років 40.

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