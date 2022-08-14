Трагедії рівня Іловайська не сталося: як ЗСУ вдалося вийти із Золотого, не потрапивши в оточення

У червні на Луганщині росіяни захопили низку населених пунктів, через що виникла загроза оточення Збройних Сил у Золотому. Однак наші військові вийшли з селища без жодних втрат.

Окупанти захопили Новотошківське, Світличне, Нижнє і вийшли на Тошківку. У червні після понад 3 місяців оборони ворог захопив Попасну. Усе це створювало труднощі для ЗСУ.

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У Золотому була загроза кільця

Про вихід Збройних Сил із Золотого розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що після захоплення Попасної та прориву в Тошківці 19 червня, стало очевидним, що потрібно виходити із Золотого – існувала загроза оточення, що могло призвести до повторення трагедій Іловайська та Дебальцевого.

Річ у тім, що у Тошківці є терикон, де росіяни тоді зайняли кругову оборону і фактично перегородили центральну трасу, якою українським бійцям підвозили допомогу. Залишалася тільки польова дорога протяжністю десять кілометрів,

– пояснив Гайдай.

Українські військові намагалися виїхати 2 машинами через Новоіванівку та вивезти поранених. Для цього ЗСУ хотіли скористатися тою частиною дороги, яка була під їхнім контролем. Однак військові потрапили під обстріл, 1 машина згоріла. На щастя, усі залишилися живими.

Як відбувався вихід із Золотого

Гайдай розповів, що під час відходу із Золотого, ЗСУ спочатку зайняли оборону на околицях Гірського. Це стало підготовчим етапом виходу в бік Лоскутівки – Лисичанська. Однак тоді ж окупанти просунулися польовими дорогами і вийшли в селище за 2 кілометри від Лоскутівки. Тоді коридор залишався лише у 4 – 5 кілометрів.

Вихід ЗСУ почався о 20:00 21 червня. Піхотинці кілька кілометрів проїхали автомобілями, а далі 17 – 20 кілометрів ішли пішки до Лисичанська. Військові виходили групами – у кожній із них було не більше 40 людей.

На світанку, о 3:20, на позиціях у Золотому залишилися 70 військових та техніка. Останні групи виїхали 2 колонами та за допомогою маневрів мінімізували вогневий вплив російської артилерії. Після цього військові ледь не потрапили в оточення між Вовчоярівкою та Лоскутівкою. Однак у ЗСУ був на позиції танк, як вогнева засідка. Він встиг підбити 3 танки та один 1 БТР росіян – завдяки цьому вдалося вийти.

Того ж дня окупанти зайшли у Лоскутівку і фактично зімкнули кільце, у яке ледь не потрапили наші військові.

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