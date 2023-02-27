Окупанти почали повномасштабний наступ на Луганщину, – Гайдай

Росія розпочала повномасштабний наступ у Луганській області. Активні бойові дії ідуть на трьох напрямках.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Belsat повідомив, що найактивніші бої ідуть біля Білогорівки, на напрямку Сватове – Куп'янськ і в районі Кремінної, пише 24 Канал.

Дивіться також Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Гайдай заявив про ескалацію у Луганській області

За його словами, фіксується збільшення кількості обстрілів позиції Сил оборони та населених пунктів, які були звільнені від росіян. Також окупанти здійснюють спроби штурмувати позиції Сил оборони.

Гайдай повідомив, що росіяни намагаються штурмувати піхотою або піхотою з підтримкою важкої техніки.

Можна сказати, що в нас розпочалася пристойна ескалація за останні кілька тижнів,

– констатував голова Луганської ОВА.

Гайдай висловив переконання, що Росія навряд чи кине в бій сотні танків і тисячі солдатів. Він наголосив, що вже триває реалізація повномасштабного наступу Росії.

"У чому це проявляється? На тимчасово окуповані території Луганської області вже завезли велику кількість важкої техніки. Друге – багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких кілька місяців назад забрали з мирного життя та одягнули у форму", – сказав він і підкреслив слабку підготовку окупантів.

Гайдай розповів, що росіяни привозять багато боєкомплекту. Також в останній час спостерігається, що росіяни дуже часто ідуть у наступ на різних напрямках і різним складом.

Він зазначив, що окупанти намагаються виявити слабкі місця в захисті Сил оборони України.

Окупанти різко збільшили кількість атак