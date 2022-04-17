Гайдай знову закликає евакуюватися із Луганщини: які напрямки відкриті

Голова Луганської ОВА просить жителів області евакуюватись до безпечних регіонів України. 17 квітня людей вивозитимуть з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади та Попасної.

Як наголосив Сергій Гайдай, з Лисичанська щодня виїжджає багато людей. Саме через це росіяни навмисне вдарили по центру міста – під час "режиму тиші".

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Напередодні росіяни обстріляли центр Лисичанська

Про цей гуманітарний коридор було домовлено на найвищому рівні, проте загарбники його зірвали та не дозволили провести евакуацію.

Звісно, їм вигідно, щоб люди залишилися та страждали від "руського міра". Із окупованої частини Рубіжного та інших міст вони примусово вивозять українців до віддалених регіонів Росії – там потрібна дешева робоча сила, тим більше без документів та прав людини,

– пояснив Гайдай.

За словами голови ОВА, ЗСУ впевнено тримають оборону, проте не слід наражатись на небезпеку і ставати заручниками ворога. Саме тому Гайдай закликав скористатись безкоштовними автобусами.

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Внаслідок обстрілу Сєвєродонецька у ніч з 16 на 17 квітня загорілись 4 багатоповерхівки, а в Новодружеську росіяни повністю знищили будинок.