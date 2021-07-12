На Гаїті затримали ймовірного організатора вбивства президента Моїза

Одного з можливих організаторів вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза затримали. Щонайменше, так кажуть правоохоронці країни.

Затриманий – чоловік, якому нападники після скоєння злочину зателефонували першому. Ім'я підозрюваного – Еммануель Санон.

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Одного з начебто організаторів вбивства Моїза вдалося затримати

Глава поліції Гаїті Леон Шарль повідомив, що правоохоронці затримали доктора Крістіана Еммануеля Санона. Саме йому начебто першому зателефонували нападники після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Поліція все ще шукає двох інших ймовірних організаторів, які контактували з Саноном.

Та їхні імена не повідомили. Сказали тільки, що мотиви вбивства Моїза – політичні.

Гаїтянське слідство встановило, що Еммануель Санон контактував з охоронною компанією з Венесуели CTU SECURITY в її американському офісі.

Власне, Санон більшість часу мешкає не на Гаїті, а у США, у штаті Флорида.

А зазначена охоронна компанія начебто й завербувала безпосередніх виконавців нападу на Моїза.

Коротко про вбивство Моїза