Замінить Мартіна Єгера: ЗМІ дізналися, хто стане новим послом Німеччини в Україні

Німецьке посольство в Україні очолить карʼєрний дипломат Гайко Томс. Тоді як нинішній посол Мартін Єгер стане новим главою Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

У середу, 2 липня, кандидатуру Томса мають офіційно затвердити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

Дивіться також Дипломатичний корпус та посадовці: Зеленський анонсував кадрові зміни

Що відомо про майбутнього посла Німеччини в Україні Гайка Томса

Редактор німецької версії Politico Гордон Репінський зазначає, що у внутрішньому документі уряду Німеччини 57-річний Томс згаданий як майбутній посол в Україні. Варто підкреслити, що він є досвідченим дипломатом.

З 2020 по 2023 рік Томс обіймав посаду посла Німеччини в Бразилії, а до того був заступником глави представництва Німеччини при НАТО. До зміни уряду цього року він був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини.

Натомість чинний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, який обіймав цю посаду близько двох років, керуватиме німецькою розвідкою.

Варто зауважити, що він замінить Бруно Каля, який очолював німецьку службу зовнішньої розвідки з 2016 року. Тоді як Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.