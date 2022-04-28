Газ для Росії – зброя, а згода на умови Кремля – слабкість, – Єрмак
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Санкційна група Макфола-Єрмака пропонує ввести санкції проти Газпромбанку. Такий крок закрив би для Кремля можливість маніпулювати енергоресурсом у Європі.
Плата за газ у рублях – порушення санкцій
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосивши, що ті країни, які готові платити за газ у рублях, порушують санкції.
Увага Чотири європейські компанії заплатили за російський газ рублями, – Bloomberg
Про наслідки порушень обмежень, раніше попереджала Єврокомісія, а президент Європарламенту Роберта Метсола закликала до загальноєвропейського енергетичного ембарго.
Союзники можуть перемогти Росію
За словами Єрмака, енергетичне ембарго вигідне усім союзникам.
Газ для Росії – це зброя, а згода на умови кремля завжди сприймається росіянами як слабкість,
– зазначив Єрмак.
Керівник ОП додав, що європейські союзники здатні разом з Україною перемогти Росію. Це вже демонструє більшість країн Європи, такі як Польща, Фінляндія та інші, які не погоджуються на ультиматуми Путіна.
Що таке санкційна група Єрмака-МакфолаЦе план міжнародної експертної групи, який закладає основу четвертої стадії санкцій проти Росії, які мають запроваджуватися безжально, системно і швидко.
Газовий шантаж Росії
- Росія вимагає, щоб "недружні" країни платити за газ у рублях, починаючи з 1 квітня.
- Євросоюз на рівні організації та G7 відмовилися від цього, бо це порушує санкції.
- Уже 26 квітня Росія призупинила постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову від розрахунку в рублях.
- У Єврокомісії це назвали газовим шантажем. Водночас у Польщі заявили, що можуть обійтися і без російського газу.
- Водночас 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в Газпромбанку для того, щоб заплатити за російський газ рублями.
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