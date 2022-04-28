Газ для Росії – зброя, а згода на умови Кремля – слабкість, – Єрмак

Санкційна група Макфола-Єрмака пропонує ввести санкції проти Газпромбанку. Такий крок закрив би для Кремля можливість маніпулювати енергоресурсом у Європі.

Плата за газ у рублях – порушення санкцій

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосивши, що ті країни, які готові платити за газ у рублях, порушують санкції.

Увага Чотири європейські компанії заплатили за російський газ рублями, – Bloomberg

Про наслідки порушень обмежень, раніше попереджала Єврокомісія, а президент Європарламенту Роберта Метсола закликала до загальноєвропейського енергетичного ембарго.

Союзники можуть перемогти Росію

За словами Єрмака, енергетичне ембарго вигідне усім союзникам.

Газ для Росії – це зброя, а згода на умови кремля завжди сприймається росіянами як слабкість,

– зазначив Єрмак.

Керівник ОП додав, що європейські союзники здатні разом з Україною перемогти Росію. Це вже демонструє більшість країн Європи, такі як Польща, Фінляндія та інші, які не погоджуються на ультиматуми Путіна.

Що таке санкційна група Єрмака-Макфола Це план міжнародної експертної групи, який закладає основу четвертої стадії санкцій проти Росії, які мають запроваджуватися безжально, системно і швидко.

Газовий шантаж Росії

Росія вимагає, щоб "недружні" країни платити за газ у рублях, починаючи з 1 квітня.

Євросоюз на рівні організації та G7 відмовилися від цього, бо це порушує санкції.

Уже 26 квітня Росія призупинила постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову від розрахунку в рублях.

У Єврокомісії це назвали газовим шантажем. Водночас у Польщі заявили, що можуть обійтися і без російського газу.

Водночас 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в Газпромбанку для того, щоб заплатити за російський газ рублями.

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