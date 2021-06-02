Газ міг вберегти Крим від окупації

Газ, війна та рок-н-рол. Щорічно перед холодним сезоном ми говоримо про газ у розрізі енергетичної незалежності. Перед кожними виборами нам з усіх телеканалів нав'язують тему газу та його кінцевої вартості для населення. Далі читайте російською.

А сегодня я хочу поговорить о газе, который теоретически мог защитить Украину от российского вторжения, потери Крыма, гибели более пятнадцати тысяч украинцев и изменить ход событий на десятилетия.

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Несмотря на постоянные разговоры об энергетической независимости, реальные шаги в Украину инвесторы начали делать в 2012 году. Украина никогда не ходила в лидерах по месторождениям энергоресурсов, однако по сравнению с другими странами Европы, мы имеем сумасшедше высокий инвестиционный потенциал.

Разведка и добыча газа – дело не из дешевых, поэтому существует такое соглашение, как соглашение о разделе природных ресурсов, заключенным между зарубежной добывающей компанией и государством. Риски и средства при разведке берет на себя иностранная компания, а ресурс при добыче иностранная компания и государство делят между собой.

Как по мне, то это замечательный инструмент если у вас есть проблемы с финансированием разведки полезных ископаемых.

А знаете когда по нам нанесли первый энергетический удар?

Только в Украине к апрелю 2014 не было подписано ни одного договора, который бы имел бы хоть какой-то результат.

– Правильно, ровно через 2 года после провозглашения независимости.

Впервые РФ применила против Украины газ как рычаг влияния в 1993 году – тогда, во время встречи украинского и российского президентов Леонида Кравчука и Бориса Ельцина, Украина согласилась на обмен части своих кораблей Черноморского флота (кстати, пару недель назад я писал о российском наступлении на Черное море, можете почитать) на списание 800 миллионов долларов первого газового долга перед Россией.

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Мы делали попытки привлечь иностранные компании, но все они потерпели неудачу:

В 2007 году в Прикерченском участке (Крым), через год с нами расторгли соглашение;

В 2012 на Скифской области (тоже Крым);

В 2012 на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая области);

В 2013 году на площади Абиха, Кавказская, участках Бредовая, структуры Субботина (тоже Крым).

Все это вместе – примерно 30 миллиардов долларов пролетевших мимо инвестиций. Это лишь инвестиций (!) Не говоря уже о потенциальной прибыли.

Мы, конечно тянули, с привлечением инвесторов, но если посмотреть более тщательно – то видно, что нам очень сильно помогали изнутри затягивать ситуацию, или же и вовсе срывать соглашения.

Юзовское месторождения и славянские корни русских.

В январе 2013 года Украина, компания Royal Dutch Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение, которое предусматривало поиск, разведку и разработку углеводородов в Юзовском районе (Харьковская, Донецкая области) и выполнила начальные геологические исследования, в частности переработку и проведение 2D и 3D сейсмических исследований.

Тогда РФ показала, как она умеет вести информационные войны – об "опасности" добычи газа знал каждый украинский крот, который даже не смотрел телевизор, и эта волна дезинформации и агрессивная пропаганда против Shell и Украины велась вплоть до начала войны.

В сентябре 2015 году компания Royal Dutch Shell вышла из соглашения из-за военных действий на Востоке Украины.

Смотря на карту Юзовского месторождения у меня возникает вопрос:

Славянск был так важен, потому что русские считают себя славянами и они хотели таким образом хоть немного легитимизироваться среди другой славянских народов? Или потому что Славянск находится почти в центре газового месторождения?

По моему мнению, – второе, потому что РФ знает, что ни одна этническая языковая группа мира их все равно не признает – русские они и в Африке русские, а никакие не тюрки, азиаты, финно-угры и тем более славяне.

"Прелести" Крыма

Черноморский шельф был одним из лакомых газовых кусочков, на которые РФ претендовала сначала, как другие нормальные страны, – участвовала в торгах.

В 2012-2014 годах Украина вела переговоры о развитии блока Скифский, который потенциально мог бы производить около 5 млрд куб. м. природного газа в год с консорциумом, возглавляемым Exxon Mobil. К которому также входили Shell и румынская OMV Petrom, одновременно отклоняя российскую заявку "Лукойл".

Также в ноябре 2013 года в рамках очередного развития событий, связанного с нефтяными месторождениями Восточного Крыма, Украины подписала соглашение о разделе ресурсов с итальянским Eni SpA и французским EDF.

РФ понимала, что медлить больше нельзя и сделала все, чтобы не допустить капитал иностранных компаний в Крымский шельф.

А в этом ему помогли вечные друзья: Янукович, Партия Регионов и русский язык, который обязательно нужно защитить. Работы так и не начались из-за агрессии РФ, Shell, Exxon и OMV вышли из игры, а Eni SpA передислоцировались в Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Я не претендую на истину в последней инстанции, но если бы мы успели запустить иностранные миллиарды на разведку и совместную добычу месторождений, – войны бы не было и Крым был бы в составе Украины!

Кто-то когда-то сказал: "Бабло побеждает зло", а у нас случилось "Порождает зло", которое мы сейчас все ощущаем на себе!