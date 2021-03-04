Газ по 6,99: негативні наслідки та ризики ринку

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що ідея Кабміну повернути фіксовану ціну для населення і теплокомуненерго є не ринковою, і сам експерт до такого рішення ставиться негативно.

"Це навряд чи сподобається МВФ, тому що це неринкове рішення і плюс воно містить дуже багато корупційних ризиків. Передбачається, що державна компанія повинна продавати газ за фіксованою ціною, наприклад, тим самим облгазам. І якщо раніше держава заробляла, то зараз будуть заробляти олігархи. Це власне не дуже доречно. Присутнє певне маніпулювання, адже кажуть, що Укргазвидобування має монополію і тому потрібно закидати в ринок все. Але це нерозумно, тому що Укргазвидобування не має монополії на продаж. Монополія – це коли ви можете купити певний товар або певну послугу тільки у монополіста. В Україні вільно імпортується будь-який обсяг газу, ніякої монополії немає. Тому вважаю це дуже поганим, антиринковим рішенням", – стверджує фахівець.

Нагадаємо, що до кінця тижня Міністерство економіки має подати проєкт рішення по "програмі вивільнення газу", за якої Укргазвидобування буде продавати на ринку 100% свого газу за умовами, не гірше ніж Нафтогазу.

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко називав це умовою для низьких цін на газ до кінця року.

Вітренко пояснював, що основні обсяги газу видобуваються "дочкою" Нафтогазу – Укргазвидобуванням. Водночас свердловини, якими користується компанія, передані їй державою безкоштовно, а отриманий газ "Укргазвидобування" не продає на ринку, а передає "Нафтогазу".

Сьогодні ціна на газ в Україні варіюється в межах 8 гривень за кубометр. Але після фіксованих урядом 6,99 грн, у квітні може відбутися різке підвищення. Про це розповів порталу "Коментарі" директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський.