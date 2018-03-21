Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям

Українці вже майже не дивуються повідомленням про ріст тарифів на газ, електроенергію, воду. Неприємно, але куди подінешся. Сайт "24" перевірив інформацію про чергову "тарифну зраду" – чи зміниться вартість комуналки з 1 квітня.

Чи подорожчає газ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості восени минулого року запевнило, що вартість газу у поточному опалювальному сезоні змінюватись не буде.

НКРЕКП звертає увагу на таке: НАК "Нафтогаз України" з 1 квітня 2017 року здійснює продаж природного газу для побутових споживачів за ціною, що становить 4942 гривні за 1000 куб. метрів – це ціна природного газу як товару.

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Також у рахунку споживачу постачальник природного газу повинен зазначати такі складові, що підлягають сплаті:

- тариф на послуги транспортування природного газу;

- тариф на послуги розподілу природного газу;

- торговельна надбавка (націнка);

- ПДВ.

Понад вище наведені складові постачальники природного газу не мають права вимагати від споживачів жодні інші сплати.

Разом з тим у ЗМІ є інформація, що Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення вартості газу для населення з квітня 2018-го. Чинна зараз постанова КМУ №187, яка регулює цю методику нині, припинить дію якраз 1 квітня цього року. Окремі аналітики вважають, що нова методика призведе до подорожчання газу на більш ніж 8%. Щоправда, офіційний проект нового документу на сайті Кабміну знайти не вдалось. Більше того, міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що інформація про нібито пропозиції міністерства підвищити ціну на природний газ для населення з 1 квітня 2018 року є "абсолютною нісенітницею". Отже, поговоримо про наступне подорожчання чи не подорожчання газу, коли урядовці визначаться з формулою розрахунку нової його ціни.

Тим часом прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що Україна у найближчі роки перейде на повне забезпечення себе своїм же газом і розпочне системне зменшення цін на нього.

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"Рекомендований платіж" за газ і що з ним робити

НКРЕКП надала роз'яснення для побутових споживачів природного газу щодо "рекомендованого платежу":

- "рекомендований платіж" не є обов’язковим платежем та не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ;

- несплата "рекомендованого платежу" не є підставою для вжиття заходів з припинення газопостачання/розподілу на об’єктах побутових споживачів;

- з метою уникнення спірних ситуацій щодо обсягу спожитого природного газу побутовим споживачам необхідно передавати дані про фактичне споживання через особистий кабінет в мережі Інтернет, за телефоном, через мобільні додатки тощо.

Як зміняться ціни на електроенергію

З 1 січня цього року зросли тарифи на електроенергію для промисловості. З 1 квітня вони ще зростуть (на 6,1%). Але наголошуємо – це для промисловості, а не побутових споживачів. Громадяни побачать подорожчання електроенергії для промисловості у вигляді росту цін на товари, де витрати на електроенергію є частиною собівартості цих товарів. За побутову електроенергію платити будемо так само. Принаймні, поки що інформації про підвищення на сайті НКРЕКП немає. До всього ще й президент Петро Порошенко запевнив, що вартість світла з 1 квітня не зросте.

Не платити комісію при сплаті за електроенергію – можна

Нацкомісія занепокоєна іншим питанням – про зайві витрати громадян внаслідок сплати комісійної винагороди банкам при прийманні платежів за електричну енергію. НКРЕКП інформує: у структурах тарифів з розподілу та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вже передбачені кошти на сплату комісійної винагороди банкам та "Укрпошті" при прийманні платежів від населення. Енергопостачальні компанії можуть самостійно обирати установи, з якими укладають договори за принципом економічної доцільності (мінімізації витрат). Але інформація стосовно банківських установ, де можна сплатити за електроенергію без стягнення комісійної винагороди має бути оприлюднена енергопостачальними компаніями на їхніх офіційних веб-сайтах. Зверніть на це увагу.

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