Газета в Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але її заборонили продавати
3 березня 2022 , 07:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Новая газета"
Антивоєнні настрої дійшли й до російського Якутська. Там випустили газету з надписом на обкладинці: "Ні війні". Однак цензура її одразу ж заборонила.
Мовиться про газету з назвою "Все для вас". За інформацією, головний офіс міськдруку заборонив продавати її "про всяк випадок".
До теми Цензура не така страшна, як вбивства українців, мовчати нас не змусите, – заява російського ЗМІ
У них там гасло
"У них там гасло... Ну, не знаю... Ми попросили у них, щоб дозвіл був...", – заявили у відомстві.
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