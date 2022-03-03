Газета в Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але її заборонили продавати

Антивоєнні настрої дійшли й до російського Якутська. Там випустили газету з надписом на обкладинці: "Ні війні". Однак цензура її одразу ж заборонила.

Мовиться про газету з назвою "Все для вас". За інформацією, головний офіс міськдруку заборонив продавати її "про всяк випадок".

До теми Цензура не така страшна, як вбивства українців, мовчати нас не змусите, – заява російського ЗМІ

У них там гасло

"У них там гасло... Ну, не знаю... Ми попросили у них, щоб дозвіл був...", – заявили у відомстві.

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