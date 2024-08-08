Кілька днів тому окупанти заявили про прорив кордону у Курській області. За їхніми повідомленнями, ЗСУ нібито зайшли у кілька населених пунктів, зокрема місто Суджа.

У Суджанському районі розташовано кілька стратегічних об'єктів, критично важливих для Росії, зокрема, газовимірювальна станція, що експлуатує "Газпром". Через цю станцію проходить найбільший транзитний коридор постачань російського газу до Європи.

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Що відомо про ситуацію у Суджі

Російські військові блогери стверджують, що українські війська зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Також вони зазначають, що участь у прориві беруть регулярні українські бригади. Йдеться начебто про 1000 військових з бронетехнікою та танками. У Києві тим часом відмовляються коментувати події у Курській області.

На умовах анонімності радник Зеленського розповів, що Україна контролює газовимірювальну станцію, яка розташована на відстані 600 метрів від кордону.

Деякі аналітики припускають, що метою Києва може бути припинення всіх поставок російського газу в Європу як точки впливу.

Нагадаємо, що міноборони Росії вперше визнало втрати серед своїх військових та просування ЗСУ вглиб території країни агресорки на 10 кілометрів станом на 7 серпня.