росія пішла на чергову підлість, щоб принизити німців

Пригоди німецької турбіни продовжуються. росіяни використали її відсутність як формальну причину, щоб обмежити постачання газу німецьким компаніям.

"Газпром" не виконав контрактні зобов'язання й оголосив форс-мажор через "обставини поза його контролем" (що неправда).

Читайте Все більш ніж однозначно: чи задушать санкції путінську росію

росія заблокувала повернення турбіни

Канадці дали виключення з санкцій, щоб відпустити турбіну, щоб тільки німцям дали газ. Тепер, як пишуть журналісти, німці не можуть випхати ту турбіну до росії, бо вона сама заблокувала повернення вантажу.

Тому що насправді метою росіян було не відправити німцям газ, а принизити їх.

За темою Хто дотис Канаду у скандалі з російською турбіною і чи є шанс відіграти все назад

Приниження продовжуватиметься, аж допоки німці не продемонструють, що можуть обійтися і без російського газу. Або не викатять росіянам якийсь дієвий credible threat.

Також цікаво – ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти росії: дивіться відео

Зменшення допомоги Україні не наближає ані перше, ані друге. А от збільшення – наближає.