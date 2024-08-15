Газовимірювальна станція "Суджа" пошкоджена: що це означає для Кремля

Супутникові знімки показують руйнування на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області. Майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один з майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.

Росія тепер не зможе дізнатися об'єм газу, який постачає в європейські країни, і відповідно суму, яку їй мають за нього заплатити. Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що це потужний важіль впливу на країну-агресорку.

Цікаво ЗСУ контролюють низку селищ, у Суджі створили військову комендатуру: все про операцію на Курщині

Створить серйозний тиск на Путіна

Мілов пояснив, що на "Суджі" стоять міжнародно визнані сертифіковані лічильники, по них визначають контрактний об'єм. Приміром, Словаччині, Угорщині та Чехії потрібні показники, аби зрозуміти, скільки газу вони отримали й скільки необхідно заплатити за нього. Однак "Газпром" зараз не контролює газовимірювальну станцію. Росії стане складніше проводити розрахунки.

Потрібно розуміти, що "Суджа" безпосередньо не качає газ. Цим займаються компресорні станції, розташовані ближче до Курська. Одна з них має назву "Курська". Поки що Збройні Сили України туди не дійшли. Тому газ продовжує надходити в європейські країни. Проте виміряти його, як записано у контракті, що він йде через "Суджу", вже не можна. Усе залежить від української сторони.

Хоч прокачування не зупиниться, але це доволі серйозний важіль впливу та переговорна позиція для тиску на Путіна. Одним з висновків блискавичної операції української армії є те, що вони сильно ускладнили газові відносини с деякими країнами Європи, які продовжують купувати російський газ,

– констатував Володимир Мілов.