"газпром" припинив постачати газ до Латвії

російський "газпром" припинив експортувати газ в Латвію. У країні заявили, що це рішення більше схоже на залякування з боку росії.

Насамперед тому, що Латвія купує газ в посередника, який продає його в євро. Раніше євродепутат зазначив, мовляв, якщо Латвія справді знову купує російський газ, це буде поразкою Заходу.

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"газпром" припинив постачати газ в Латвію

росЗМІ написали, що "газпром" припинив постачати газ в Латвію. Це трапилось нібито "у зв'язку з порушенням умов відбору газу".

Раніше росія з 1 квітня зобов'язувала платити за газ в російських рублях, проте Латвія на це не погодилась.

Латвійське видання LSM.lv. написало, що міністр економіки Латвії Ілзе Ідріксоне заявила, що для латвійців припинення російським "газпромом" поставок газу не має значення. Вона пояснила:

Латвія вже давно не може розраховувати на потоки із росії;

наразі пріоритетними є постачання з терміналу в литовському місті Клайпеді;

країна працює над поставками з інших напрямків.

Думаю, це більше крок залякування з боку росії. І для нашої безпеки та створення резервів він не значущий,

– пояснила міністерка економіки.