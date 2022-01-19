"Газпром" пригрозив Молдові зупинити газ: є шанси введення надзвичайної ситуації

Російська компанія "Газпром" пригрозила зупинити постачання газу до Молдови. У країні можуть ввести режим надзвичайної ситуації.

Молдова має час сплатити черговий платіж до 20 січня. Її офіційно попередили про загрозу.

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Прем'єр-міністерка Молдови: Існує реальний ризик

Мовиться про режим надзвичайного стану у галузі енергетики. Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла, що раніше "Газпром" відтерміновував оплату на кілька місяців. Це відбулось у холодний період року.

У нас є офіційний лист, у якому повідомляють, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу,

– розповіла вона.

За словами Гаврилиці, "Газпром" загрожує залишити споживачів без газу замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть "Молдовагазу" виконати контрактні зобов'язання. "Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у "Молдовагаз", – відзначила прем'єр-міністерка.

Уряд розглядатиме запровадження надзвичайної ситуації

На думку чиновниці, молдовський уряд певен у реальній загрозі енергетичній безпеці країни. Має відбутись засідання комісії з надзвичайних ситуацій. "У країні необхідно запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі", – упевнена Гаврилиця.

Що цьому передувало: коротко

Загроза відключення газу у Молдові стала можлива через підписаний із російським "Газпромом" контракт на 5 років. Виявилось, що країна тепер не має грошей на газ.

Раніше влада пояснила, що у "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ у 2021 році.

Мовляв, до жовтня 2021 року він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

Через це влада Молдови була змушена ввести у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Усе через дефіцит природного газу у сховищах.

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Якщо таке комісія з надзвичайних ситуацій вирішить запровадити надзвичайний стан, прем'єр має вирушити до парламенту для схвалення цього рішення.