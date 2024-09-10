У польському Гданську палає завод зі спалювання небезпечних відходів

У польському Гданську у вівторок, 10 вересня, виникла пожежа в одному із цехів заводу Port Service. Він займається спалюванням небезпечних відходів.

Завод розташований у північній частині міста – районі Стоги. Попередньо, вогонь не дістався небезпечних матеріалів.

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Загрози для води та повітря не виявили

На світлинах з місця події видно, що з охопленого вогнем цеху йдуть густі чорні клуби диму. За словами очевидців, вони "різали горло". На щастя, всіх співробітників заводу вдалося евакуювати.

У приміщенні, де сталося займання, кажуть, небезпечних матеріалів не зберігали.

Вогонь охопив цехову частину, яка була порожня. У приміщенні, де сталося займання, не зберігалися небезпечні речовини, а ті, що знаходяться на заводі, не були охоплені вогнем,

– повідомила речниця заводу.

До ліквідації вогню залучено приблизно 50 пожежників. Вони не можуть потрапити всередину, тому що це небезпечно: ймовірно, вогонь вже пробив конструкцію залу.

Пожежу вдалося локалізувати о 15:00 за місцевим часом.

Також на місце інциденту прибули представники інспекції охорони навколишнього природного середовища та спецхімікорятувальна група.

"Горів зал, який не використовувався. Ми на місці і розпочали контрольні заходи у зв'язку з пожежею. Небезпечні відходи не горіли. Вода для гасіння пожежі у водопровід чи каналізацію не потрапляла, тому що все працює в закритій системі. Пожежники не виявили загрози повітрю", – повідомили вони.

Довідково. Завод з обробки небезпечних відходів Port Service функціонує на території нинішнього порту Гданська ще з 1970-х років. Тоді його побудували як частину Північного порту.