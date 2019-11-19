Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец

Заявление Владимира Зеленского о том, что время договорняков в украинской политике осталось позади, могло бы стать громкой заявкой и предметом для критического разбора, если бы черт не дернул артистов эстрадного жанра ввернуть вдобавок пару слов о фигуре Юлии Владимировны, которая новой власти договорняк и предлагала.

Поднялся виртуальный шум, в котором суть заявления пропала, зато вчерашние заклятые враги Тимошенко кинулись на защиту ее поруганного достоинства, хотя лидер "Батькивщины" за время своей тернистой карьеры получала от них оскорбления похлеще, и на слове, и на деле. Что, конечно, нынешнего гаранта-юмориста никак не оправдывает.



По словам Зеленского, Тимошенко требовала должностей для своих людей / Фото 24 канал

Другой приступ показательного возмущения случился после вручения подозрения Олегу Ляшко за драку в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. В защиту лидера Радикальной партии выступили Андрей Парубий, Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, Владимир Вятрович, а давно не данный в ощущениях "Народный фронт" Арсения Яценюка предложил взять Ляшко на поруки. Все это единение по весьма сомнительному поводу сопровождалось разными пафосными словами, а кто-то и "Слава Украине!" ввернул.

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Интересно, что несколькими днями раньше политическая тусовка активно обсуждала запись, обнародованную объединенной следственной группой, которая расследует обстоятельства гибели рейса MH17. В ней Александр Бородай и Владислав Сурков летом 2014 года по телефону обсуждают дела в ДНР, и по ходу упоминается Ринат, который активно ищет контакты в Москве и встречается "с бывшим патроном". Собеседники подтверждают информацию, ходившую еще тогда, что предприятия Ахметова тщательно охраняются боевиками-сепаратистами. Тусовка погадала, кто бы мог быть этим "бывшим патроном" олигарха, да и успокоилась. При этом, конечно, всем давно прекрасно известно, что сам Ахметов является патроном Ляшко, как до этого его патронировал Левочкин. Что ничуть не помешало встревоженной общественности вскоре выступить на его защиту чуть ли не как образцового украинского патриота. Что, серьезно? Тогда патриотизм в серьезной беде.



Политики дружно вступились за Ахметова, который искал в Москве "патрона" / Фото Европейская правда

А вот еще пример глубокого внутреннего взаимопонимания среди представителей правящего политико-экономического класса. Генеральная прокуратура пытается раскрутить дело, связанное с продажей в 2012 году "Украинского медиахолдинга" Сергею Курченко за 406 миллионов долларов, за которыми стояли Сергей Арбузов и Александр Клименко, члены правительства и выдающиеся схемотехники времен Януковича. Борис Ложкин, будущий глава администрации Порошенко и тогдашний собственник УМХ, по версии следствия, прекрасно понимал, что чудовищная, в разы, переплата за его активы связана с криминальным происхождением заплаченных средств, и вся операция являлась, по сути, легализацией украденного у государства, но участвовать в ней не отказался. Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко сейчас обвиняют в том, что в сентябре 2014 года он с ведома и согласия президента Порошенко довел эту операцию до конца, выведя из-под ареста кредит на покупку УМХ. Рано вообще говорить, что удастся в этом деле доказать и кого привлечь, но история, в которой сошлись интересы Ложкина, Курченко, Арбузова, Клименко и Порошенко, вообще ничуть не удивляет.

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Заявление Зеленского о конце эпохи договорняков вступает в очевидное противоречие со свежей информацией из президентского офиса, что там сочли нужным на уровне замглавы принять Андрея Портнова, практически коллегу, бывшего первого заместителя главы администрации Януковича. Якобы шла речь о конфликте Портнова с журналистами "Радио Свобода", но тех никто на Банковой принимать не собирался, да они и не просились. Напомню, это Михаила Ткача, лидера расследовательского проекта "Схемы", с которым поскандалил Портнов, Владимир Зеленский как-то уничижительно назвал "мальчиком". Друг Андрея Богдана Андрей Портнов, очевидно, проходит там по другой весовой категории и вынуждает перед собой расшаркиваться и о чем-то договариваться.

Рядовой избиратель чаще всего не знает о связях, которые объединяют очень разных деятелей из власти нынешней, вчерашней и позавчерашней. Далеко не все известно и тем, кто погружен в этот мир по уши. Но непреходящее ощущение того, что это все одна шайка-лейка, вылилось в электоральные результаты 2019 года. Это вовсе не запрос на то, кто из политиков лучше пошутит, как кому-то могло показаться, а требование последовательности и принципиальности, да, отказа от договорняков, от связей, которые, возможно, сулят большие барыши, но убийственны с позиций государственных интересов. Коротко говоря, запрос на чистоплюйство, невиданное в наших краях. Предположить его, пусть и наивно, у новичков в политике, было легче, чем ожидать невероятных метаморфоз от прожженных ветеранов бесконечных торгов на Печерских холмах.

А теперь царит иное ожидание: когда с окончательной уверенностью можно будет сказать, что эти тоже не справились. И наступит всеобщее облегчение.