У ВМС показали кадри унікальної операції зі знищення російського гелікоптера Ка-27

Уночі 5 березня бійці Військово-Морських Сил ЗСУ у ефективній взаємодії з Силами Спеціальних Операцій розтрощили ворожий вертоліт Ка-27. Він намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки "Сиваш".

Ексклюзивні кадри удару по росіянах показали у ВМС ЗСУ.

Що відомо про операцію зі знищення російського гелікоптера?

Військові розповіли, що під удар потрапила платформа "Сиваш", розташована на Голіцинському газовому родовищі, у акваторії Чорного моря.

Важливо зазначити, що цю бурову платформу російські війська використовували як ключовий форпост для ведення розвідки, ретрансляції сигналів зв'язку, розміщення комплексів РЕБ та засобів ППО малої дальності.

Звідти вони координували удари ударними безпілотниками, спрямованими на об'єкти інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях, а також створювали пряму небезпеку для цивільного судноплавства в регіоні.

Завдяки скоординованій бойовій роботі підрозділи Військово-морських сил Збройних Сил України знищили російський вертоліт Ка-27, який намагався приземлитися на посадковий майданчик цієї бурової установки.

Окрім того, українські морські безпілотники та авіаційні дрони знищили ворожі системи управління й зв'язку, а також завдали серйозних втрат особовому складу окупантів.

До слова, лише нещодавно у Ростовській області Росії протиповітряна оборона, ймовірно, помилково збила свій же військовий гелікоптер під час відбиття атаки дронів. За даними місцевих пабліків та ворожих ЗМІ, мова про вертоліт Мі-8. Машина впала безпосередньо на сарай фермера в хуторі Дудки Міллеровського району. Усі троє членів екіпажу загинули на місці.

