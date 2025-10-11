Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Українські Сили оборони завдають ворогу значних втрат.

Ймовірно, нещодавно росіяни втратили бойовий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кремлівського пропагандиста Іллю Туманова (Fighterbomber).

Що відомо про втрату гелікоптера?

У своєму телеграм-каналі Туманов натякнув, що росіяни втратили вертоліт Ка-52. У повідомленні він не надав подробиць, однак напис "Небо забирає найкращих" наштовхує на думку, що члени екіпажу не вижили. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

