Британія передає Україні гелікоптери Sea King: як вони допоможуть у війні

Україна отримає від Великої Британії 3 гелікоптери Sea King. Вони вже себе чудово проявили не в одному військовому конфлікті.

Перший із гелікоптерів вже привезли в Україну. Зазначається, що українські військові останні 6 тижнів вчилися у Британії літати на таких гвинтокрилах та обслуговувати їх

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Характеристики Sea King

Це британська ліцензійна версія однойменного американського вертольоту Sikorsky S-61. Його сконструювала Westland Helicopters для транспортування військ. Варіант також відомий як Commando.

Втім, британець відзрізняється двигунами Rolls-Royce Gnome та системами боротьби з підводними човнами. Крім того, там повністю комп’ютеризована система керування польотом.

Sea King розробляли для виконання завдань протичовнової боротьби. На британській службі гелікоптер застосовували у Королівському флоті та в Королівських повітряних силах.

Sea King більш відомий як гелікоптер пошуково-рятувального відділу Королівського флоту (червоно-сірий колір) і пошуково-рятувального підрозділу Королівських ВПС (жовтий колір).

Такі гелікоптери відіграли значну роль під час війни в Перській затоці, конфлікті на Балканах, війні в Іраку та в Афганістані. Однак 26 вересня 2018 року з експлуатації зняли останній варіант Sea King, що був на службі Королівського флоту. Sea King у Британії планують замінити більш сучасними вертольотами, наприклад, NHIndustries NH90 і AgustaWestland AW101.

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