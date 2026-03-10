У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у Росії, – "СлідствоІнфо"
- Геннадій Мінін, постачальник картонних коробок для "Укрпошти", має російське громадянство та бізнес у Росії.
- Підприємства, пов’язані з ним перереєструвалися за російським законодавством після анексії Луганської області.
Підприємець Геннадій Мінін, компанії якого постачають картонні коробки для "Укрпошти", має російське громадянство та бізнес у Росії. Водночас його підприємства продовжують укладати контракти з державними компаніями України.
Про це йдеться у розслідуванні журналістського проєкту "Схеми" у співпраці зі "Слідство.Інфо" та KibOrg.
Дивіться також Мільйонні статки: що знайшли у підозрюваного у корупції полковника Повітряних Сил, – Bihus Info
Що відомо про викриття бізнесмена?
За даними модуля аналітики Bi Prozorro, підприємство "Трипільський пакувальний комбінат" на Київщині, пов’язане з Геннадієм Мініним, з початку повномасштабної війни уклало з "Укрпоштою" контракти на постачання картонних коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.
Установа входить до групи бізнес-структур, які займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки в Україні.
Журналісти також звернули увагу на інше підприємство, пов’язане з Мініним – "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" у Луганській області. До початку повномасштабної війни він був одним із лідерів ринку виробництва картонної упаковки в Україні.
Навесні 2022 року підприємство зазнало значних руйнувань через бойові дії. Однак після того, як Росія оголосила про так зване "приєднання" частини Луганської та Донецької областей, комбінат разом із ще одним підприємством Мініна перереєстрували відповідно до російського законодавства.
У документах російської податкової, що стосуються діяльності цих компаній, журналісти знайшли підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна, які можна побачити й на документах його українських підприємств.
До того ж, за даними проєкту KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають громадянство Російської Федерації.
Це підтверджують і результати перевірки паспортів у базах російської податкової служби. Крім того, відповідно до інформації на порталі "Госуслуги", станом на березень 2026 року російський паспорт Мініна значиться чинним.
Журналісти також виявили низку компаній у Росії, які можуть бути пов’язані з "Рубіжанським картонно-тарним комбінатом" та родичами Геннадія Мініна. У розслідуванні йдеться, що бізнес-структури, пов’язані з підприємцем, працюють не лише в Україні, а й у Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, журналісти згадують, що у минулому до історії підприємства мав стосунок і проросійський політик Віктор Медведчук. За даними авторів розслідування, він свого часу допоміг врятувати "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" від санкцій Кремля.
Що ще відомо про Геннадія Мінина?
Журналісти виявили, що родичі бізнесмена мають свій бізнес у Росії – із переробки паперу й виготовлення гофроупаковки. А у фінансових звітах РКТК значиться основним акціонером підприємства "Пэкэджинг Кубань" у Краснодарському краї.
Під час спілкування з журналістом Мінін підтвердив, що "є така компанія, вона в Росії, так". Крім того, син бізнесмена – Кирило Мінін – є членом ради директорів "Пэкэджинг Кубань".
Ба більше, Мінін обирався депутатом Луганської облради – від "Партії регіонів" у 2010 році та Сіверськодонецької райради від ОПЗЖ у 2020 році. А у жовтні 2020 року відбулася зустріч Путіна із Медведчуком, коли останній просив президента Росії зняти санкції з деяких українських компаній. І їх дійсно скасували, зокрема проти РКТУ Мініна.