Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Курську АЕС і зробив після цього заяву

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на чолі місії Агентства відвідав Курську атомну електростанцію у Росії. Так, він заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

Про це очільник МАГАТЕ повідомив під час пресконференції.

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Що сказав глава МАГАТЕ після відвідування Курської АЕС

За словами Гроссі, в районі Курської АЕС була небезпека ядерного інциденту. Він розповів, що прийняв пропозицію Владіміра Путіна відвідати станцію, оскільки "МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів".

Очільник МАГАТЕ заявив, що реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою оснащені безпечні реактори, – активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі.

Посадовець вказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії хоче "запобігти удару по Курській АЕС".

Метою мого приїзду було особисто оцінити обстановку на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального,

– сказав Гроссі.

Водночас глава МАГАТЕ заявив, що "бачив на станції сліди атак дронів".

"Я як гендиректор серйозно ставлюся до питання, якщо воно стосується того, у кого треба тицяти пальцем і звинувачувати. Але можу сказати одне – ми розглядаємо це у контексті цієї війни", – додав посадовець.

Крім цього, Гроссі підкреслив, що неправильно порівнювати Чорнобильську та Курську АЕС.

"На території Курської АЕС дійсно працює такий самий реактор без захисту. При попаданні в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Аби запобігти ядерній катастрофі треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ", – вказав Гроссі.

Очільник Агентства заявив, що наступного тижня буде в Україні, а тоді знову приїде у Росію. Гроссі сказав, що із Зеленським вони обговорюватимуть ситуацію на ЗАЕС, а також "присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах".