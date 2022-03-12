Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва

На тлі загрози, яку створюють російські окупанти, захопивши Чорнобильську та Запорізбку АЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує приїхати до Києва. Однак дату візиту ще не узгодили.

Про намір глави МАГАТЕ приїхати до України повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін. Він наголосив, що наша країна потребує рішучих дій від організації.

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Петро Котін зазначив, що висловлення занепокоєння з приводу дій російських загарбників на українських ядерних об'єктах недостатньо. Тому потрібні дії.

Нагадаємо, що ще 24 лютого окупанти захопили Чорнобильську АЕС та утримують в заручниках персонал електростанції. Нещодавно загарбники пошкодили лінію електропередач, яка живить станцію, що змусило українську владу бити на сполох. Зараз станція працює на резервних генераторах.

Також під контролем окупантів Запорізька АЕС. Загабрики спершу обстріляли її, через що виникла пожежа, яку, на щастя, вдалося погасити. Сьогодні окупанти оголосили, що станція нібито належить Росатому.

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