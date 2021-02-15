Першою в історії жінкою, яка очолила СОТ, стала нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала

Вперше в історії посаду гендиректора Світової організації торгівлі посіла жінка. Нею стала представниця Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Її кандидатуру на цю посаду схвалили з 1 березня 2021 року по 31 серпня 2025 року. Ще одна претендентка з Кореї напередодні зняла свою кандидатуру.

Зверніть увагу Україна та ЄС починають переглядати торговельну частину Угоди про асоціацію

Конкурс на посаду глави СОТ

Спочатку на посаду генерального директора СОТ подали заявки представники 8 країн. Потім претендентів залишилося 5, зрештою їхня кількість звузилася до 2:

► колишньої директорки Світового банку, ексглава мінфіну та МЗС Нігерії Нгозі Оконджо-Івеали,

► міністерки торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.

В кінці жовтня 2020, за підсумками голосування, Оконджо-Івеала випередила представницю Кореї. Тоді США різко виступили проти її кандидатури (по суті наклали вето).

5 лютого стало відомо, що представниця Ю Мен Хі зняла свою кандидатуру на пост нового гендиректора СОТ. Тоді торгове представництво США заявило про рішучу підтримку кандидатури Нгозі Оконджо-Івеали.

Цікаво Вперше в історії посаду гендиректора СОТ займе жінка

Що відомо про нову директорку СОТ

Оконджо-Івеала народилася в 1954 році.

За 25 років роботи у Світовому банку Оконджо-Івеала посідала низку високих посад, зокрема і посаду керуючого директора. Також вона двічі претендувала на пост президента Всесвітнього банку.



Нгозі Оконджо-Івеала / Фото ЕРА

Світова організація торгівлі заявила, що переживає останніми роками непрості часи. Вони потребують масштабного реформування, тож вибрали нового генерального директора.

Що відомо про попереднього директора

Попередній гендиректор СОТ Роберто Азеведо очолював СОТ з вересня 2013 року.

Він покинув посаду 31 серпня 2020 року. Офіційна причина – особисті обставини.

Йому залишався рік до кінця свого другого терміну.

. Світова організація торгівлі або СОТ – це міжнародна організація, яка працює з 1995 року. Її головною метою є лібералізація та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів на міжнародному рівні.