6 лютого, 15:23
Бажають спочатку вижити: у Кремлі відреагували на замах на генерала Алєксєєва

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Москві стріляли у першого заступника начальника ГРУ Росії Володимира Алексєєва.
  • Прессекретар Кремля Пєсков повідомив, що Путіну регулярно доповідають про перебіг слідства, та побажав генералу для початку вижити.

У Москві 6 лютого стріляли у першого заступника начальника ГРУ Росії Володимира Алексєєва. У Кремлі відоповіли, що Володимиру Путіну доповідають про хід розслідування.

Так росЗМІ "РИА Новости" процитували прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Що кажуть у Кремлі про замах?

Уранці 6 лютого в Москві стався замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва. 

За словами Пєскова, російському диктатору Володимиру Путіну доповідають всю інформацію щодо перебігу розслідування. Водночас він додав, що "спецслужби роблять свою справу".

У Кремлі знають про тяжкий стан пораненого, тому "бажають генералу спочатку вижити та одужати", додав Пєсков.

Замах на російського генерала ГРУ: деталі

  • Раніше повідомлялось, що 6 лютого з'явилася інформація про замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва. Невідомий вистрілив йому у спину кілька разів та зник з місця події.

  • Сталось це, за даними росЗМІ, в одній з багатоповерхівок Москви. Мешканці стверджували, що поверх був у крові.

  • Стан Алєксєєва оцінили як вкрай тяжкий – він у реанімації та втратив багато крові. Наразі російські правоохоронці шукають нападника.