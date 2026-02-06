Бажають спочатку вижити: у Кремлі відреагували на замах на генерала Алєксєєва

Так росЗМІ "РИА Новости" процитували прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Уранці 6 лютого в Москві стався замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва.

За словами Пєскова, російському диктатору Володимиру Путіну доповідають всю інформацію щодо перебігу розслідування. Водночас він додав, що "спецслужби роблять свою справу".

У Кремлі знають про тяжкий стан пораненого, тому "бажають генералу спочатку вижити та одужати", додав Пєсков.

Раніше повідомлялось, що 6 лютого з'явилася інформація про замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва. Невідомий вистрілив йому у спину кілька разів та зник з місця події.

Сталось це, за даними росЗМІ, в одній з багатоповерхівок Москви. Мешканці стверджували, що поверх був у крові.