Президент Володимир Зеленський надав полковнику Андрію Білецькому, командиру Третього армійського корпусу, звання бригадного генерала. Про його шлях розповідає 24 Канал з посиланням на Вікіпедію.

Шлях у війську

З початку 2000-х Білецький – у патріотичному русі. Його запроторив за ґрати режим Януковича. Але вийшовши на волю після перемоги Революції Гідності, він вирушив у Харків, де на чолі групи патріотів дав бій російським диверсантам на Римарській.

На початку АТО створив легендарний полк "Азов", що звільняв від окупантів Маріуполь, Широкине та інші населені пункти Донеччини. Полк став першим в Україні військовим підрозділом, що перейшов на стандарти та доктрини НАТО. За час свого командування Білецький заклав підвалини сучасного "Азову" – першого корпусу Національної гвардії України.

Після перерви на громадську і політичну діяльності повернувся на війну: у перший день повномасштабного вторгнення РФ створив полк ССО "Азов", що згодом виріс у славетну Третю штурмову – найчисельнішу та одну з найбільш технологічних і боєздатних бригад Сухопутних військ.

"Трійка" вважається зразковою у напрямках БпЛА, наземних роботизованих систем, артилерії, рекрутингу, бойової підготовки, медичної та патронатної служб. У березні 2025 року на базі її досвіду Білецький почав розбудовувати Третій армійський корпус: тепер у його відповідальності – п'ять бригад, десятки тисяч військовослужбовців і близько 150 кілометрів фронту – від Борової на Харківщині до Лиману Донецької області.

Командир нового типу

Авторитет командира Білецького привів до армії тисячі українців. На четвертому році повномасштабної війни майже 100% особового складу Третьої штурмової складають добровольці. Тепер вчорашні цивільні поповнюють ряди корпусу.

Військовослужбовці приписують до чеснот свого командира відсутність радянської "прошивки", сучасні підходи до управління і планування, заохочення ініціативи, здатність казати "ні" вищому командуванню, коли йдеться про невиправдані ризики для його солдатів.

Андрій Білецький зберіг тисячі людських життів. Взагалі в армії дуже важливо, хто тобою командує. Мною командували різні люди: гарні, не дуже гарні, дуже негарні. Різниця – колосальна,

– розповідав Микола Волохов "Абдула", командир підрозділу TERRA.

Єгор Фірсов, офіцер полку безпілотних систем Kraken, який разом зі своїм підрозділом перейшов до складу Третього корпусу, називає повагу до солдатів головною відмінністю з'єднання Білецького від багатьох інших підрозділів. Тут немає випадкових командирів, недолугих наказів і притаманних пострадянській армії бюрократії та принижень.

Де б ти не був, навіть якщо ти стоїш у Києві на воротах пропускного пункту, завжди до тебе з боку командирів буде повага… Якщо я скажу, що мій командир вище мене принижував, це буде скандал. А якщо це буде приниження солдата – це взагалі щось неймовірне, весь корпус буде про цей інцидент знати й того офіцера, який солдата пресував… я не знаю, що з ним зроблять,

– розповідав Фірсов.

Шанси у політиці

Бойові здобутки Білецького, відгуки про нього як про командира, його інтерв'ю, що збирають сотні тисяч переглядів, не могли не привернути увагу соціологів. Починаючи з 2024 року, його прізвище неодмінно згадується у політичних рейтингах.

Динаміку легко відстежити у дослідженнях центру Socis. У березні 2024 року на виборах до Верховної Ради умовна партія Білецького набирала б 3,6% серед тих, хто визначився. У перелік можливих кандидатів у президенти соціологи його тоді навіть не включали. В лютому 2025 року на парламентських виборах умовний блок Білецького отримав би вже 6,1%, а на виборах президента – 3,9%. У вересні 2025 року – 7,4% і 5% відповідно.

Втім, політичні експерти зауважують: соціологія може не повною мірою відображати його справжній рейтинг.

Окремо (у вересневому дослідженні Socis) порахували 3,8% "блоку Прокопенка", який командує "Азовом". Навіть медіа досі плутають Третю штурмову і "Азов": титрують через кому чи навіть дописують один до іншого у дужках. Годі й казати про пересічних громадян… Якщо тримати у голові цю плутанину, можна припустити, що відсоток-другий мали на увазі саме партію Білецького. Якщо теорія вірна, то в нього вже під 10%, а це – третя сходинка у рейтингу політсил після Залужного і Зеленського,

– написав Денис Казанський, журналіст, політичний оглядач.

Політтехнолог Сергій Гайдай вказує на значний потенціал для подальшого зростання рейтингу комкора: він вже має доволі міцні електоральні позиції, хоча його важко назвати загальнонаціонально відомою фігурою.

"Мінімум 70% країни його не знають. Він – ще не публічна особа. Але Третю штурмову, тепер це Третій армійський корпус, знає вся країна. І він дуже швидко може стати публічною фігурою і набрати свій рейтинг, коли перейде від туману про свої наміри до чітких формулювань: "Я хочу взяти відповідальність за цю країну", – вважає Гайдай.

Він також прогнозує можливі коаліції серед політичних сил військових у Раді нового скликання. Не можна виключати союз між Залужним і Білецьким. В експертних колах розмови про це посилились після теплого привітання від ексголовкома з приводу генеральського звання.

Дякую, що повірив у задуми та плани осені 2021 року. Ніколи не забуду важкі бої лютого-березня 2022 року у складі окремого центру ССО. Створення бригади та нелегкий шлях, пройдений лише в боях до 3-го армійського корпусу ЗСУ. Вітаю, друже. Нам ще буде важко, але вже точно не буде соромно,

– написав Залужний у телеграм-каналі.

Про зростальний вплив Білецького на процеси в армії та державі вказують як українські журналісти, так і міжнародні медіа. Сам генерал в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що не отримував жодних політичних пропозицій і що, поки носить форму, він – військовий "і більше ніхто". Відповідаючи на питання, чи піде у політику в майбутньому, сказав, що це залежатиме від того, "чим ми закінчимо цю війну".