Генерал-майор СБУ Сергій Дука 18 листопада прийшов на засідання парламентської ТСК. Він заявив, що колег не примушували збирати 65 мільйонів гривень йому на заставу.

Посадовець розповів, що дізнався про подробиці збору коштів уже після виходу зі слідчого ізолятора та встиг поспілкуватися з колегами, пише Суспільне. За словами фігуранта, він досі не знає точного механізму накопичення суми, проте вдячний усім, хто допоміг йому вийти на волю.

Звинувачення на адресу антикорупціонерів

Під час виступу підозрюваний висловив обурення тим, що списки заставодавців потрапили до відкритого доступу. Він звинуватив Вищий антикорупційний суд, НАБУ та САП у розголошенні конфіденційних даних працівників Служби безпеки.

Тепер цим співробітникам телефонують журналісти і ставлять незручні запитання. Так може, ви ще комусь їх розголосили? Може, на якихось російських інтернет-ресурсах? Для чого це робити у воєнний час?

– заявив Дука.

Він також додав, що хотів би особисто поставити запитання директору НАБУ та очільнику САП, однак посадовців на засіданні парламентської комісії не було.

Як збирали гроші?

Раніше у ВАКС повідомляли, що 65 мільйонів гривень застави внесли за допомогою 1636 транзакцій, причому серед платників не було жодної юридичної особи. Найбільший разовий внесок склав 1 мільйон гривень.

Водночас журналісти з посиланням на власні джерела стверджували, що в регіональних підрозділах СБУ нібито встановлювали обов'язкові суми: від 50 тисяч гривень для оперативників до 150 тисяч гривень для керівників відділів зі звітуванням квитанціями.

Натомість захист посадовця наполягав, що колеги перераховували гроші виключно з власної ініціативи. Підозрюваний вийшов з-під варти 13 листопада після того, як за нього перерахували повну суму застави.

Антикорупційні органи інкримінують Дуці участь у злочинній організації в межах операції "Карфаген", однак сам генерал свою провину заперечує.