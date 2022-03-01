General Motors зупиняє експорт автомобілів до Росії

Представник автоконцерну General Motors заявив, що з 28 лютого виробник припиняє постачання автомобілів на територію Росії. Таке рішення схвалили у відповідь на криваву війну Кремля в Україні.

Представник General Motors виступив із заявою про те, що припиняє експорт автомобілів у Росію. До речі, обсяг експорту щорічно становив близько 3 тисяч автомобілів.

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Наші думки зараз з народом України,

– мовиться у заяві.

Концерн GM не виробляв автомобілі на території Росії після виходу зі спільного підприємства з "АвтоВАЗ" у 2019 році.

До речі, першим виробником автомобілів, який зупинив виробництво в Росії після нападу на Україну, був Volvo.

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