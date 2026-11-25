Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула запропонував передати Україні американські літаки F-15. Йдеться про винищувачі, які Військово-повітряні сили та Нацгвардія США наразі виводять з озброєння.

Він озвучив таку ініціативу в розмові з 24 Каналом під час аналізу ситуації в небі. Девід Дептула наголосив, що попри чисельну перевагу російської авіації Сили оборони України розпоряджаються наявним арсеналом значно розумніше за окупантів.

Додаткова міць для боротьби з бомбардувальниками

За словами генерал-лейтенант ВПС США у відставці, для закриття українського неба критично важлива кількість літаків, здатних щодня виконувати бойові завдання. Залучення додаткових машин дозволило б ефективніше протидіяти літакам Су-34, які скидають плануючі авіабомби на прифронтові регіони.

ВПС США нещодавно вивели з озброєння F-15 C/D, що є варіантом для завоювання переваги в повітрі. А тепер вони виводять з озброєння F-15 Національної гвардії. Україна могла б використати деякі з цих літаків для захисту свого повітряного простору,

– зазначив Дептула.

Питання F-16 та навантаження на авіацію

Він нагадав про запит Володимира Зеленського щодо негайного надання 40 винищувачів F-16, які за умови оснащення далекобійною зброєю можуть кинути виклик навіть ворожим установкам "Іскандер". Водночас він зазначив, що передача додаткових платформ допоможе зберегти ресурс бортів, задіяних у патрулюванні.

Кожен літак, що стоїть на землі в очікуванні запчастин, зменшує сили, доступні для захисту України. Отже, нам потрібно зберегти F-16, які Україна вже має в польотах, і знайти спосіб збільшити потужність винищувачів набагато швидше, ніж знадобиться для будівництва нових літаків,

– підкреслив генерал.

Девід Дептула також зазначав, що змінити розрахунки Кремля та змусити його зупинитися здатне лише системне нарощування далекобійних ударів по військових об'єктах у глибині Росії.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці про підтримку України: відео