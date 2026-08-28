В інтерв'ю OBOZ.UA Вовк пояснив, на яких засадах планує будувати політичну силу, а також назвав три напрями, у яких її підхід має відрізнятися від дій нинішньої влади.

За його словами, рішення перейти від публічної критики до політичної діяльності з'явилося після усвідомлення, що самого коментування проблем державної системи недостатньо.

Якщо ти постійно говориш, що державна система працює неправильно, недостатньо залишатися коментатором. Треба запропонувати альтернативну модель і взяти за неї відповідальність,

– пояснив він.

На яких принципах Вовк планує будувати "Альтернативу"

Вовк наголосив, що "Альтернатива" не має бути політичним проєктом, створеним навколо прізвища однієї відомої людини. Натомість партію, за його задумом, планують формувати на основі принципів, команди, структури та спільного бачення.

Українська політика багато років працює приблизно однаково: з'являється відоме прізвище, під нього створюють політичний проєкт, потім шукають людей, ідеологію і програму. Ми хочемо будувати навпаки – від принципів, структури, команди і системи поглядів,

– сказав генерал.

Ідеологією "Альтернативи" її очільник назвав консервативний лібералізм. У центрі такого підходу, за його словами, мають бути свобода людини, її праця, власність і гідність. Водночас роль держави має бути обмеженою у повсякденному житті громадян, але сильною там, де йдеться про армію, суд, безпеку та встановлення правил.

Місію партії Вовк визначив як прагнення "повернути державу людям, зламати систему-годівницю і побудувати порядок, який захищає свободу".

Які три зміни пропонує генерал

Окремо він назвав три напрями, в яких "Альтернатива", за його словами, пропонує інший підхід, ніж нинішня влада.

Першим Вовк назвав довгострокове стратегічне планування .

. Другим – персональну відповідальність посадовців , насамперед за корупцію в умовах війни та рішення, від яких залежить обороноздатність країни.

, насамперед за корупцію в умовах війни та рішення, від яких залежить обороноздатність країни. Третім пріоритетом має стати відвертий діалог влади із суспільством щодо ключових питань, пов'язаних із війною та майбутнім України.

У цьому ж інтерв'ю Василь Вовк також розповів про можливий варіант припинення бойових дій за принципом "стоїмо там, де стоїмо", після чого можуть розпочатися тривалі мирні переговори. Водночас він наголосив, що реалізація такого сценарію не повинна передбачати юридичної відмови України від окупованих територій.