У Кремлі придумали "геніальний" план, щоб врятувати демографію в Росії

У Росії величезні проблеми з демографічною ситуацією. Для її вирішення в Кремлі вигадали "геніальний" план.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що в Росії вже починається конфлікт між різними баштами Кремля.

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Які конфлікти відбуваються між баштами Кремля?

Ліпсіц зазначив, що в кожної башти Кремля свій інтерес. Ситуація в країні розхитується. На форумі в Санкт-Петербурзі Путін виступив із блискучою промовою про розвиток Росії, а за кілька днів почав говорити про проблеми в економіці Росії та розповідати, що в них надто великі військові витрати.

Башта, яка відповідає за економіку, почала дуже гучно кричати, що в країні біда та треба зменшувати військові витрати. Це стає помітно, бо країну починає розхитувати, породжується нестабільність, тому з'являються такі голоси, які починають скаржитись,

– зауважив доктор економічних наук.

Він продовжив, що на форумі в Санкт-Петербурзі Путін розповідав про відмінні перспективи, аби в Росію прийшли інвестиції з закордонного бізнеса. Інші ж розповідали про проблеми та про те, що не мають жодного інвестиційного проєкту.

Що в Росії назвали найбільшою демографічною проблемою?

За словами доктора економічних наук, в Росії закривають пологові будинки, й це відбувається за рішенням Міністерства охорони здоров'я. Воно живе в межах бюджету, яке для нього встановило Міністерство фінансів Росії.

"Для мінфіну найголовніші витрати – витрати на війну. Тож, на Міністерство охорони здоров'я не лишається нічого. Наприклад, війна коштує 13 трильйонів на рік, а весь бюджет Міністерства охорони здоров'я – 1,4 трильйони, тобто, в 10 разів менше", – наголосив Ліпсіц.

Як він зазначив, Міністерство охорони здоров'я, виходячи з цього, скорочує на місцях лікувальні заклади. Утім країна величезна, й по російських дорогах в лікарню обласного центру навіть здоровий не доїде.

Ким планують замінити росіян у Росії?

Ліпсіц сказав, що раніше в Росії був дивний термін "імпортозаміщення". А тепер починається тенденція – "росіянозаміщення". Росіян відправляють вмирати в Україну, а замість них завозять громадян інших країн. Є величезний план по громадянам КНДР – понад 150 тисяч людей, але ще більш дивно – це 1 млн індусів.

Також везуть людей з Бірми, з країн Африки. Тобто, росіяни будуть захищати країну, а замість них працюватимуть представники бідніших менш розвинених країн, які готові отримувати менше. Вони ще й не втручатимуться в політику,

– підкреслив доктор економічних наук.

Він додав, що це ідеальна модель російського суспільства. Путін вважає, що росіяни мають загинути на війні. До цього все йде.