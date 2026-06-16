Ховаються під "цивільних": під Генічеськом окупанти масово перефарбовують техніку, – Атеш

У районі Генічеська російські війська масово перефарбовують військову автотехніку в кольори, схожі на цивільні. Так окупанти намагаються маскувати техніку та ускладнити її ідентифікації.

Про це пише партизанський рух "Атеш".

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Що намагаються зробити окупанти під Генічеськом?

У районі тимчасово окупованого Генічеська російські військові масово змінюють зовнішній вигляд своєї автотехніки, перефарбовуючи її в синій, білий і червоний кольори, що імітують цивільне забарвлення.

За даними "Атеш", техніка, яка раніше мала стандартне військове забарвлення, нині намагається виглядати як цивільна, що може ускладнювати її ідентифікацію на місцевості. Також зазначається, що російські військові використовують цивільні та комунальні транспортні засоби для логістичних потреб, зокрема перевезення пального до передових позицій. Окремо фіксуються спроби встановлення на військову техніку старих українських або російських цивільних номерних знаків.

Крім того, варто зазначити, що партизани руху "Атеш" повідомляють, що російські війська залишають позиції на окупованій Кінбурнській косі на Миколаївщині. Причиною називають критичні проблеми з логістикою, забезпеченням і зростання втрат окупантів. За даними агента зі штабу угруповання "Дніпро", підрозділи 337-го полку нібито змушені відходити через повне припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства. Також стверджується, що частину сил раніше перекинули на інші напрямки, через що на косі залишився обмежений особовий склад, а бойові можливості окупантів суттєво знизилися.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують поступово розширювати зону вогневого контролю над логістичними маршрутами російських військ. У ніч проти 11 червня українські підрозділи завдали ударів одразу по чотирьох мостах, які використовуються для сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

За словами колабораціоніста Володимира Сальдо, внаслідок атак на переправах зафіксовано пошкодження. Йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп – Армянськ, а також переправу поблизу Ставків.